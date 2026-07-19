Pagamento de 16 mil euros à PSP na Feira de Santa Iria gera confronto político em Tomar

O pagamento de cerca de 16 mil euros à Polícia de Segurança Pública (PSP), relativo aos serviços de policiamento prestados durante a Feira de Santa Iria, gerou uma troca de acusações entre executivo e oposição na reunião da Câmara Municipal de Tomar. A proposta esteve longe de passar despercebida, com os vereadores da oposição a questionarem o recurso ao ajuste directo e a apontarem falhas de planeamento por parte da maioria.

Hugo Cristóvão foi um dos mais críticos, defendendo que a autarquia tinha conhecimento prévio da necessidade de garantir policiamento para o certame e que, por isso, deveria ter preparado o procedimento administrativo com antecedência. Para o vereador, tratando-se de uma despesa previsível e associada a uma iniciativa anual, o recurso ao ajuste directo não se justifica e revela falta de organização do executivo.

Em resposta, o presidente da câmara, Tiago Carrão, rejeitou a acusação de má gestão e explicou que a situação resultou de uma alteração introduzida pela PSP na forma de facturação destes serviços. Segundo o autarca, até aqui o pagamento era processado através da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, mas passou agora a ser efectuado directamente à PSP, obrigando o município a ajustar os seus procedimentos internos. Tiago Carrão admitiu, ainda assim, que a situação não deverá voltar a repetir-se, garantindo que nas próximas edições da Feira de Santa Iria o processo será preparado com maior antecedência. O autarca assegurou que o município tomará as medidas necessárias para evitar novo recurso a soluções administrativas de última hora num serviço que, apesar de essencial à realização do certame, voltou a expor divergências políticas no executivo tomarense.