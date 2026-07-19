PSP recupera trotinete furtada em Alverca horas após o furto

A PSP recuperou uma trotinete eléctrica furtada na estação de comboios de Alverca do Ribatejo e devolveu-a ao proprietário no próprio dia do furto, graças aos dados de localização fornecidos pela aplicação do equipamento.

Segundo a PSP de Vila Franca de Xira, a ocorrência foi registada no dia 10 de Julho. O lesado informou os agentes de que a aplicação associada à trotinete indicava uma localização numa zona residencial do Sobralinho.

Com base nessa informação, os polícias deslocaram-se ao local indicado, enquanto o proprietário aguardava na Esquadra de Alverca do Ribatejo. Durante as diligências, os agentes foram abordados por uma moradora que revelou ter adquirido a trotinete, pelas 16h00 desse dia, por 70 euros a um desconhecido, acreditando tratar-se do legítimo proprietário.

Após ser confrontada com as características do velocípede procurado, a mulher entregou o equipamento aos agentes, confirmando-se que se tratava da trotinete furtada. O veículo foi apreendido e transportado para a esquadra.

Já nas instalações policiais, o proprietário confirmou que a localização GPS da trotinete correspondia à esquadra, tendo-lhe sido restituída de imediato.

A PSP destaca que a rápida actuação policial, aliada às informações de localização fornecidas pelo lesado, foi determinante para o sucesso da operação. O proprietário apresentou posteriormente um agradecimento formal à polícia, elogiando o trabalho desenvolvido pelos agentes.