Reserva Natural do Estuário do Tejo celebra 50 anos com actividades abertas ao público

A Reserva Natural do Estuário do Tejo assinala o 50.º aniversário da sua criação com um conjunto de iniciativas abertas ao público, promovidas pelas entidades parceiras da Comissão de Cogestão daquele espaço protegido.

Considerada uma das mais importantes zonas húmidas da Europa, a Reserva Natural do Estuário do Tejo é reconhecida pelo seu elevado valor ecológico, pela riqueza da biodiversidade e pelo papel fundamental na conservação de habitats naturais e de numerosas espécies de aves aquáticas migradoras.

As comemorações têm início a 19 de Julho, com a realização de um Dia Aberto no EVOA e nas Salinas do Samouco. A programação prossegue a 21 de Julho com o IV Fórum da Biodiversidade, que terá lugar no Fórum de Alcochete.

No âmbito das celebrações e da comemoração do Dia Mundial da Conservação da Natureza, o Município de Vila Franca de Xira promove, a 28 de Julho, entre as 10h00 e as 12h30, um passeio a bordo do barco varino “Liberdade”. A partida está marcada para a Marina de Vila Franca de Xira, junto ao Jardim Municipal Constantino Palha.

A iniciativa pretende proporcionar aos participantes a oportunidade de conhecer o Estuário do Tejo a partir do rio, dar a conhecer os seus valores naturais e sensibilizar para a importância da preservação deste património ambiental.

A participação é gratuita, mas limitada à lotação da embarcação, sendo obrigatória inscrição prévia através do endereço electrónico ambiente@cm-vfxira.pt.

As comemorações dos 50 anos da Reserva Natural do Estuário do Tejo pretendem aproximar a população de um dos mais relevantes ecossistemas do país e reforçar a importância da sua conservação para as gerações futuras.