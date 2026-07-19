Tejo Ambiente entrega mais de 1.300 euros a instituições de Vila Nova da Barquinha

A Tejo Ambiente entregou 1.372,50 euros a três instituições sociais do concelho de Vila Nova da Barquinha, no âmbito de uma campanha que procura conciliar a modernização dos serviços com o apoio às comunidades locais. Os donativos foram atribuídos à Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, ao Centro Social e Paroquial de Atalaia e à Fundação Dr. Francisco Cruz, de Praia do Ribatejo. A entrega decorreu na sexta-feira, 10 de Julho, no Centro Comunitário de Atalaia, numa cerimónia que contou com a presença do director-geral da Tejo Ambiente, José Santos, e da vice-presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Marina Honório.

A campanha foi lançada em Março de 2025 e continua em vigor. Por cada adesão ao débito directo e à factura electrónica, a empresa intermunicipal atribui 2,50 euros, por serviço, a uma instituição social escolhida pelo cliente. O valor é integralmente suportado pela Tejo Ambiente e não implica qualquer custo adicional para os utilizadores. A iniciativa pretende reduzir o consumo de papel, promover a digitalização dos serviços e contribuir para o trabalho desenvolvido pelas instituições de solidariedade social nos municípios abrangidos pela empresa.

Durante a sessão foi também apresentada a plataforma Tejo Resolve, destinada à comunicação de ocorrências relacionadas com os serviços prestados pela empresa. A Tejo Ambiente abordou ainda a gestão de resíduos em festas e eventos, sensibilizando as entidades presentes para a adopção de práticas ambientalmente mais responsáveis na organização de iniciativas locais.