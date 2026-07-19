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Sociedade | 19-07-2026 15:00

Utentes queixam-se do calor no Centro de Saúde do Carregado

ar condicionado
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Comissão de Moradores do Carregado acusa a Câmara de Alenquer de não assegurar a manutenção do ar condicionado da unidade de saúde.

A Comissão de Moradores do Carregado denunciou a falta de manutenção do sistema de ar condicionado da Extensão de Saúde do Carregado, situação que, segundo a estrutura, tem vindo a agravar o desconforto de utentes e profissionais, sobretudo durante os períodos de temperaturas elevadas.
Em comunicado, a comissão acusa a Câmara de Alenquer de não assegurar a manutenção adequada do equipamento, transformando as salas de espera e os gabinetes “num verdadeiro forno”. A Comissão de Moradores refere que os principais prejudicados são os utentes mais vulneráveis, nomeadamente idosos, grávidas e pessoas doentes. “Para quem aqui se desloca, a espera torna-se um suplício e um risco para a saúde. O bem-estar de quem precisa de cuidados médicos está a ser completamente ignorado”, acrescenta.
O Câmara de Alenquer confirma o registo de uma avaria no equipamento de climatização da Unidade de Saúde do Carregado, no dia 26 de Maio, com um pedido de reparação e manutenção. Foi recomendada uma avaliação técnica especializada adicional, explica o município, acrescentando que a última acção de manutenção ao equipamento ocorreu no dia 21 de Maio, com recurso a meios internos da autarquia.
O sistema instalado no Carregado é de uma marca descontinuada, pelo que poderá ser necessária a sua substituição integral caso se confirme a indisponibilidade de peças ou a inviabilidade técnica da reparação. O município comprou entretanto 11 ventoinhas para minimizar os constrangimentos e melhorar, dentro das condições possíveis, o conforto térmico dos utentes e dos profissionais de saúde.
A Câmara de Alenquer avança ainda que está em curso a renovação dos equipamentos de AVAC do Centro de Saúde de Alenquer, no âmbito do PRR, no valor de 473.951 euros; empreitada de construção do edifício para instalação da USF em Abrigada, que inclui sistemas de AVAC de última geração, no valor global de 1.785.819 euros. No início de 2025 foi ainda concluída a empreitada de reformulação do edifício para instalação da Unidade de Saúde de Olhalvo, que incluiu novos equipamentos de AVAC, no valor de 442.881 euros.

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