Acção social da Casa do Povo de Vialonga chega a mais de 3.500 pessoas

Pedro Canto é o novo presidente da Casa do Povo de Vialonga (CPV), sucedendo a Carlos Agostinho, que esteve cerca de três décadas à frente da instituição e que passa agora a presidir à mesa da assembleia-geral. A tomada de posse decorreu a 18 de Junho, tendo os novos órgãos sociais sido eleitos para um mandato de quatro anos.

Pedro Canto já integrava os órgãos sociais, na assembleia-geral, mas em 2019 apresentou um projecto para a criação de um gabinete de acção social na Casa do Povo, contribuindo para uma mudança nas áreas de intervenção da colectividade. Nessa altura afastou-se dos órgãos sociais para se dedicar ao projecto, que continua actualmente a assegurar o acompanhamento de famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inserção (RSI), bem como a gestão da cantina social e da loja social.

Actualmente, a CPV presta apoio a mais de 3.500 pessoas através das diversas respostas sociais, educativas e comunitárias. Se durante muitos anos a instituição foi sobretudo conhecida pela sua actividade cultural, a aposta na educação e na intervenção social acabou por alargar significativamente a sua área de actuação. Emprega actualmente cerca de uma centena de pessoas, entre trabalhadores efectivos, contratos a termo e prestadores de serviços.

Reter bons profissionais é um desafio

Em termos financeiros Pedro Canto garante que a situação está estabilizada. A CPV mantém uma dívida entre os 400 e os 500 mil euros associada ao investimento realizado através do programa PARES, mas o responsável assegura que o encargo está devidamente enquadrado na gestão da instituição. As receitas provenientes das respostas sociais, dos refeitórios e da escola a tempo inteiro permitem assegurar o equilíbrio financeiro.

O novo presidente identifica como principal desafio a necessidade de tornar a instituição mais organizada e estruturada, ao mesmo tempo que procura reforçar a qualificação dos recursos humanos. A retenção de profissionais é uma dificuldade crescente, sobretudo devido à concorrência do sector público e das autarquias. “Somos, muitas vezes, uma espécie de entidade formadora, onde as pessoas ganham experiência e acabam por seguir para outros locais com melhores remunerações. O nosso desafio é conseguir oferecer melhores condições salariais para reter esses profissionais”, sublinha.

A actividade da instituição assenta em três grandes fontes de financiamento: a Segurança Social, através das respostas sociais e da Creche Feliz; a Câmara de Vila Franca de Xira, no âmbito da escola a tempo inteiro e do fornecimento de refeições; e diversos programas de apoio e candidaturas a financiamentos. Entre estes destaca-se o projecto Recriar-te, apoiado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), que tem permitido captar verbas para o desenvolvimento de iniciativas comunitárias. Nos últimos anos, a CPV ampliou também as respostas de creche e berçário.

Famílias com graves dificuldades financeiras

Apesar das mudanças sociais registadas nas últimas décadas, o presidente reconhece que Vialonga continua a apresentar situações de grande vulnerabilidade económica. Actualmente, acompanham 707 pessoas de Rendimento Social de Inserção (RSI) de várias freguesias do concelho. Ainda na área social, a cantina social fornece refeições a 14 pessoas e, através do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, são apoiados 88 beneficiários. No âmbito do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social Integrado, a instituição acompanha 39 pessoas.

O Banco de Apoio à Maternidade e à Criança presta ajuda a 215 pessoas e o Banco de Apoio à Família apoia 155. Já o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, que funciona em parceria com a ABEI, acompanha 85 famílias. O programa Recriarte abrange 312 participantes.

Na vertente educativa, a instituição acolhe 16 bebés no berçário, 117 crianças em creche e 100 no ensino pré-escolar. A estas juntam-se 260 crianças nas Actividades de Enriquecimento Curricular, 63 na Componente de Apoio à Família e 74 nas Actividades de Animação e Apoio à Família.

Na área cultural, cerca de 50 pessoas participaram, em 2025, nas iniciativas dos Trilhos e Percursos de Vialonga, enquanto as Noites de Verão reuniram perto de 800 participantes na edição do ano passado. Os números não incluem outras respostas disponibilizadas pela instituição, como o Banco de Ajudas Técnicas, o programa de voluntariado, a Loja Social de Vialonga ou o apoio às refeições escolares.