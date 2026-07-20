Escola Secundária de Coruche vai receber obras no valor de 5,2 milhões de euros

A Câmara de Coruche vai avançar com a reabilitação e requalificação da Escola Secundária de Coruche, num investimento que ronda os 5,2 milhões de euros e que pretende transformar um dos principais equipamentos educativos do concelho num espaço mais moderno, confortável, eficiente e inclusivo. A intervenção, que tem um prazo previsto de 30 meses, abrange a totalidade do complexo escolar, preservando a identidade arquitectónica do conjunto, mas introduzindo melhorias nas condições de ensino, conforto, eficiência energética, acessibilidade, prática desportiva e utilização dos espaços exteriores.

Em declarações a O MIRANTE, o presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo (PS), explicou que a escola secundária foi o último equipamento escolar transferido para a responsabilidade do município no âmbito da transferência de competências da Administração Central para as autarquias e que há muitos anos não era alvo de uma intervenção profunda. O autarca referiu que se trata de um equipamento construído nos anos 80 e que precisa de ser adaptado às necessidades e exigências actuais.

O projecto prevê a requalificação dos blocos escolares existentes, com renovação das salas de aula, instalações sanitárias, redes técnicas, pavimentos, revestimentos, caixilharias e sistemas de climatização. Segundo Nuno Azevedo, todos os edifícios serão intervencionados, incluindo redes eléctricas e canalizações, com recurso a materiais duráveis, de fácil lavagem e manutenção.

A componente ambiental é uma das marcas da intervenção. A opção pela reabilitação do edificado existente pretende reduzir o consumo de matérias-primas e a produção de resíduos, privilegiando uma solução de menor impacto ambiental. Estão previstas melhorias no isolamento térmico das fachadas, instalação de novas caixilharias de elevado desempenho energético, sistemas de ventilação com recuperação de calor, equipamentos mais eficientes para o aquecimento de águas e a produção de energia fotovoltaica. A eficiência hídrica também integra o projecto, com a instalação de equipamentos economizadores nas instalações sanitárias, de forma a promover uma utilização mais racional da água. A acessibilidade será outra das prioridades. A entrada principal da escola será reorganizada, com uma nova portaria e percursos adaptados a pessoas com mobilidade condicionada.

O pavilhão será ampliado com uma nova área de dois pisos, que incluirá novos balneários, espaços para professores e uma pequena bancada de apoio às actividades desportivas. Para melhorar a circulação dentro do complexo, será construída uma ponte pedonal entre os blocos escolares e o pavilhão, solução que permitirá ultrapassar o desnível existente no terreno e facilitar o acesso ao equipamento desportivo.

A intervenção estende-se ainda aos espaços exteriores, com novos arranjos paisagísticos, requalificação das zonas verdes, melhoria das áreas de circulação e construção de um pequeno anfiteatro ao ar livre, criando novos espaços de convívio, aprendizagem e recreio para a comunidade escolar. Em quase quarenta anos, aquele estabelecimento de ensino nunca teve uma intervenção de fundo e os problemas no edificado afectam o dia-a-dia da comunidade escolar.