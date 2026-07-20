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Sociedade | 20-07-2026 11:19

Jovem gravemente ferido após ser atropelado por comboio em Caxarias

Jovem gravemente ferido após ser atropelado por comboio em Caxarias
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Vítima, com idade entre os 20 e os 30 anos, foi atingida a cerca de dois quilómetros da estação de Caxarias, no concelho de Ourém. O jovem foi transportado para o Hospital de Tomar e depois transferido de helicóptero para Lisboa.

Um jovem com idade entre os 20 e os 30 anos ficou gravemente ferido depois de ter sido atropelado por um comboio de mercadorias, na noite de domingo, 19 de Julho, junto à localidade de Caxarias, no concelho de Ourém. O alerta foi dado cerca das 22h15. O atropelamento ocorreu a aproximadamente dois quilómetros da estação ferroviária de Caxarias, no sentido Chão de Maçãs–Fátima.
A vítima recebeu assistência no local e foi inicialmente transportada para o Hospital de Tomar. Devido à gravidade dos ferimentos, acabou posteriormente transferida de helicóptero para o Hospital de São José, em Lisboa. Nas operações de socorro estiveram envolvidos 24 operacionais, apoiados por sete veículos. A circulação ferroviária não terá chegado a ser interrompida, embora os comboios tenham circulado temporariamente de forma alternada numa das vias.

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