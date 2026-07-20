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Sociedade | 20-07-2026 15:00

Mais de meia centena de colheitas multiorgânicas desde 2019 na Lezíria

Mais de meia centena de colheitas multiorgânicas desde 2019 na Lezíria
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Programa de doação e colheita de órgãos da unidade de saúde de Santarém permitiu recolher rins, fígados, pulmões, corações e um pâncreas, dando uma nova oportunidade a doentes em lista de espera. No Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, a instituição homenageia os dadores, as famílias e os profissionais envolvidos.

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) realizou 56 colheitas multiorgânicas entre 2019 e 2025, no âmbito do programa de doação e colheita de órgãos em dadores em morte cerebral. As intervenções permitiram recolher 30 rins, 18 fígados, quatro pulmões, três corações e um pâncreas para transplante. Os números foram divulgados pela instituição por ocasião do Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação, assinalado a 20 de Julho, numa homenagem aos dadores, às respectivas famílias e aos profissionais de saúde que participam num processo considerado decisivo para salvar vidas.
O programa da ULS Lezíria, iniciado em 2004, tem vindo a assumir um papel relevante no Programa Nacional de Transplantação, permitindo oferecer uma nova oportunidade a doentes que aguardam por um órgão compatível. Paulo Costa, coordenador do Programa de Doação e Colheita de Órgãos da ULS Lezíria, considera que a doação de órgãos representa “um dos mais nobres gestos de empatia, solidariedade e generosidade para com o próximo”. O responsável recorda que um único dador pode salvar até oito vidas e contribuir para melhorar a qualidade de vida de várias outras pessoas através da doação de tecidos.
O sucesso de cada processo depende, segundo Paulo Costa, da excelência clínica e da articulação das equipas multidisciplinares, mas também da capacidade de informar e comunicar com as famílias num momento particularmente difícil. Esclarecer dúvidas, combater mitos e promover a literacia em saúde são apontados como factores essenciais para reforçar a confiança da população na doação de órgãos e aumentar o número de vidas que podem ser salvas. O Dia Nacional da Doação de Órgãos e da Transplantação evoca a realização, em 1969, do primeiro transplante de um órgão vital em Portugal. A ULS Lezíria aproveitou a data para reconhecer a generosidade dos dadores e das famílias, assim como a dedicação, o profissionalismo e a humanidade dos profissionais que tornam possível cada doação.

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