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Sociedade | 20-07-2026 13:51

Nersant reúne hoje em assembleia geral para ratificar dois empréstimos e pedir um novo financiamento

Nersant reúne hoje em assembleia geral para ratificar dois empréstimos e pedir um novo financiamento
Domingos Chambel: o todo poderoso da Nersant que sucedeu a Salomé Rafael. Apesar de ser membro da direcção nos três mandatos de Salomé Rafael, quando foi eleito pôs tudo em causa e criou situações que ainda hoje refletem a sua impreparação para dirigente associativo.
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Associação Empresarial da Região de Santarém vive num sufoco financeiro desde que Domingos Chambel tomou conta da presidência embora desde a sua entrada a Nersant já tenha conhecido mais presidentes da direcção do que durante os seus quase 40 anos de vida.

Os sócios da Nersant reúnem hoje em Assembleia Geral. A convocatória tem cinco pontos na ordem de trabalhos, sendo que três deles referem-se à gestão financeira da associação. No ponto três a Assembleia vai pronunciar-se sobre se ratifica um empréstimo de dezembro de 2021; no ponto 4 vai ser discutido a ratificação de um empréstimo de outubro de 2022, e no ponto 5 “a análise e aprovação de novo empréstimo”, não sendo anunciado os valores. O ponto um e dois da ordem de trabalhos é a aprovação das contas de 2025 e a deliberação da aplicação de resultados.
A Assembleia está marcada para as 17 horas na sede da associação. Entretanto, segundo O MIRANTE apurou, já está marcada nova assembleia geral para dia 24 deste mês de julho, tendo como ponto único de trabalho a eleições dos novos corpos sociais.

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