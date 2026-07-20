Nersant reúne hoje em assembleia geral para ratificar dois empréstimos e pedir um novo financiamento

Domingos Chambel: o todo poderoso da Nersant que sucedeu a Salomé Rafael. Apesar de ser membro da direcção nos três mandatos de Salomé Rafael, quando foi eleito pôs tudo em causa e criou situações que ainda hoje refletem a sua impreparação para dirigente associativo.