Sociedade | 20-07-2026 10:00
Novos bancos reforçam conforto no parque infantil da Zona Ribeirinha de Samora Correia
A intervenção pretende tornar o espaço de lazer de Samora Correia mais acolhedor e funcional para crianças, famílias e restantes utilizadores.
A Junta de Freguesia de Samora Correia instalou novos bancos no Parque Infantil da Zona Ribeirinha, com o objectivo de melhorar as condições oferecidas a quem frequenta aquele espaço público.
Segundo a junta, a colocação do novo mobiliário urbano visa proporcionar maior conforto às famílias e aos visitantes que utilizam diariamente o parque infantil.
A intervenção insere-se no investimento da Junta de Freguesia na melhoria dos equipamentos e espaços de lazer de Samora Correia, procurando contribuir para a qualidade de vida da população.
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