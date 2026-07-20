Novos bancos reforçam conforto no parque infantil da Zona Ribeirinha de Samora Correia

A Junta de Freguesia de Samora Correia instalou novos bancos no Parque Infantil da Zona Ribeirinha, com o objectivo de melhorar as condições oferecidas a quem frequenta aquele espaço público.

Segundo a junta, a colocação do novo mobiliário urbano visa proporcionar maior conforto às famílias e aos visitantes que utilizam diariamente o parque infantil.

A intervenção insere-se no investimento da Junta de Freguesia na melhoria dos equipamentos e espaços de lazer de Samora Correia, procurando contribuir para a qualidade de vida da população.