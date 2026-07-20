Obra do Centro de Saúde do Cartaxo prolongada por mais 45 dias

A Câmara Municipal do Cartaxo aprovou a realização de trabalhos complementares, no valor de 64.308 euros, na empreitada de construção do novo Centro de Saúde, decisão que implica o prolongamento do prazo de execução por mais 45 dias. O executivo liderado pelo PSD garante que a obra está numa fase avançada e deverá cumprir as exigências do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas a oposição levantou dúvidas sobre as alterações ao projecto e a capacidade da empresa para concluir várias empreitadas em simultâneo.

O vereador socialista Pedro Oliveira questionou a necessidade dos trabalhos adicionais e mostrou-se surpreendido com o facto de um equipamento daquela importância ter sido projectado sem contemplar a instalação de um gerador de emergência. O eleito do PS levantou ainda dúvidas sobre a capacidade da empresa adjudicatária, que é também responsável pelas obras na Escola D. Sancho I e no parque de estacionamento de Vila Chã de Ourique. Pedro Oliveira quis saber se um eventual atraso na conclusão do Centro de Saúde poderia colocar em causa o financiamento comunitário.

O vice-presidente da câmara, Pedro Reis, explicou que o gerador não constava do projecto inicial porque uma das entidades responsáveis pela sua validação não considerou obrigatório aquele equipamento. Ainda assim, reconheceu a necessidade da instalação e garantiu que o município vai agora assumir esse investimento. Relativamente à capacidade da empresa para concluir as várias empreitadas em curso, Pedro Reis mostrou-se confiante na sua robustez técnica e operacional, assegurando que existem condições para terminar todos os trabalhos. Quanto aos prazos impostos pelo PRR, o autarca revelou que o presidente da câmara tem mantido contactos com os responsáveis pelo programa. A indicação transmitida ao município é a de que a empreitada deverá encontrar-se, pelo menos, 95% concluída até ao final de Agosto.

Os trabalhos interiores terão de estar totalmente finalizados, podendo apenas alguns arranjos exteriores ser concluídos posteriormente. Pedro Reis garantiu, contudo, que o executivo não está a trabalhar com esse cenário e mantém a expectativa de ver a obra integralmente terminada dentro dos prazos previstos.