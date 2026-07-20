Prisão preventiva para 4 dos 5 detidos por tentativas de homicídio em Abrantes

O juiz de instrução criminal do Tribunal de Santarém aplicou prisão preventiva a quatro dos cinco arguidos detidos pela Polícia Judiciária por suspeitas de homicídio qualificado na forma tentada, num ataque com arma de fogo ocorrido em Março, em São Miguel do Rio Torto, Abrantes. Os primeiros interrogatórios para aplicação das medidas de coacção, que decorreram na sexta‑feira, 17 de Julho, foram marcados por grande aparato, com um forte dispositivo de segurança montado em redor do palácio da justiça. Ao longo de todo o dia, várias pessoas concentraram‑se nas imediações do tribunal, entre familiares, amigos dos detidos e curiosos.



Os cinco homens, com idades entre os 19 e os 46 anos, foram detidos no cumprimento de mandados emitidos pelo Departamentos de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém, após uma investigação que concluiu que o grupo disparou várias vezes contra a viatura onde seguiam um homem de 30 anos e uma criança de 9. As vítimas escaparam ilesas, mas o carro ficou crivado de impactos de bala. A PJ apreendeu munições e armas de calibre 6.35 mm e 9 mm.



Segundo a investigação, o ataque terá sido motivado por quezílias familiares recentes, envolvendo suspeitos e familiares das vítimas. Os detidos têm laços familiares entre si e alguns apresentam antecedentes criminais por crimes violentos. Os quatro arguidos aguardam o desenrolar do processo com a medida de coacção mais gravosa prevista na lei, aplicada quando o tribunal considera existir perigo de continuação da actividade criminosa, perturbação do inquérito ou risco de fuga. O inquérito prossegue no DIAP de Santarém.