Prisão preventiva para homem que atacou avó e neta em Santarém

Um homem foi detido pela Polícia Judiciária de Lisboa e ficou em prisão preventiva por suspeita de dois crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, depois de alegadamente ter agredido uma mulher e a neta desta, de 12 anos, em Santarém.

O Ministério Público sustenta que o arguido, na sequência de desavenças com a ofendida, delineou um plano para a matar e atingir também familiares próximos. No dia 14 de Julho de 2026, segundo a investigação, o homem deslocou‑se à residência da vítima, forçou a abertura de uma janela e entrou na habitação munido de um bastão. No interior encontrou a neta da mulher, a quem desferiu várias pancadas na cabeça, deixando‑a caída no chão.

Depois de abandonar a casa, o arguido seguiu para o local de trabalho da avó da menor. Ao vê‑la a atravessar a via pública, acelerou o carro na sua direcção e atingiu‑a com a parte frontal da viatura, projectando‑a para o solo. De seguida, saiu do veículo com um objecto de madeira e voltou a agredir a vítima na cabeça.

As duas vítimas receberam assistência hospitalar. Detido no dia 15 de Julho, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz aplicado a medida de prisão preventiva, conforme requerido pelo Ministério Público.

O inquérito prossegue no Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Santarém, com a coadjuvação da PJ.