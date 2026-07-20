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Sociedade | 20-07-2026 10:52

Refeições dos doentes feitas fora do Hospital de Santarém e há queixas sobre qualidade

Refeições dos doentes feitas fora do Hospital de Santarém e há queixas sobre qualidade
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A ULS Lezíria confirma que a confecção das refeições em instalações externas “limita parte do acompanhamento directo do processo”

As refeições servidas aos doentes internados no Hospital Distrital de Santarém estão a ser confeccionadas fora das instalações hospitalares, devido às obras de requalificação da cozinha, depois de uma intervenção da ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica que fechou o serviço, e vários utentes têm relatado problemas na qualidade da alimentação. A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria admite que é mais difícil nestas circunstâncias fazer o acompanhamento da confecção da comida, mas desvaloriza a situação dizendo que não tem recebido queixas.

Entre as queixas mais frequentes estão comida a saber mal, peixe com sinais de congelação prolongada e acompanhamentos reduzidos a talos de brócolos, situações relatadas por doentes, sendo uma delas uma antiga chefe da PSP de Santarém que tem estado internada na unidade de saúde. A ULS Lezíria confirma que a confecção das refeições em instalações externas “limita parte do acompanhamento directo do processo”. A administração garante, contudo, que existe um sistema permanente de controlo e avaliação da qualidade das refeições, assegurado pelas equipas de nutrição e de gestão hoteleira.

Segundo a unidade, ao longo do último ano foram realizadas mais de 200 avaliações de satisfação junto dos doentes, permitindo identificar falhas e reforçar a supervisão do serviço prestado pela empresa contratada. Nos últimos 12 meses, a ULS Lezíria registou uma reclamação formal e uma sugestão de melhoria relacionadas com a alimentação hospitalar.

A instituição afirma que todas as ocorrências são analisadas pelas equipas competentes e que, sempre que necessário, são adoptadas medidas correctivas para garantir a qualidade, a segurança alimentar e a adequação nutricional das refeições servidas aos utentes. A ULS Lezíria sublinha que mantém uma fiscalização rigorosa do cumprimento das obrigações contratuais pelo fornecedor, assegurando que o bem‑estar e a segurança dos doentes continuam a ser prioridade.

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