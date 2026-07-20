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Sociedade | 20-07-2026 10:00

Terras da E-Redes continuam a ocupar estacionamento na Quinta da Piedade

Terras da E-Redes continuam a ocupar estacionamento na Quinta da Piedade
E-Redes mantém terras depositadas nos lugares de estacionamento na Rua Almirante Gago Coutinho - foto O MIRANTE
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Quase dois anos depois do início das obras da E-Redes na Quinta da Piedade, na Póvoa de Santa Iria, os montes de terra continuam a ocupar lugares de estacionamento, apesar dos pedidos da Câmara de Vila Franca de Xira para que a empresa encontre alternativas.

A E-Redes mantém o estaleiro das obras na Rua Almirante Gago Coutinho, na Quinta da Piedade, Póvoa de Santa Iria, há quase dois anos. As terras continuam depositadas nos lugares de estacionamento, apesar de a Câmara de Vila Franca de Xira ter solicitado à empresa, segundo garantiu a O MIRANTE, em Maio, que encontrasse um local alternativo para a sua colocação, sem causar constrangimentos à população. A empresa mantém igualmente baias no local, junto aos montes de areia, que, além de ocuparem lugares de estacionamento, provocam a acumulação de pó nos veículos, queixam-se os moradores.
Recorde-se que os trabalhos da E-Redes estão relacionados com o enterramento das linhas de alta tensão Fanhões–Póvoa, estimando-se a sua conclusão, incluindo as reposições provisórias de pavimentos, durante o mês de Dezembro. No entanto, a conclusão integral da empreitada, incluindo as reposições definitivas, apenas está prevista para Fevereiro de 2027.
Acresce que a E-Redes irá executar, em simultâneo e de forma faseada, os trabalhos de enterramento das linhas de alta tensão da Póvoa de Santa Iria, também já aprovados pela câmara municipal, entre Julho de 2026 e Junho de 2027. “Sublinhamos que estes trabalhos representam uma enorme mais-valia para a população da Póvoa de Santa Iria”, tinha já referido a autarquia a O MIRANTE.

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