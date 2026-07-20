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Sociedade | 20-07-2026 13:42

União de Santarém contrata internacional angolano e jovens portugueses

União de Santarém contrata internacional angolano e jovens portugueses
Mauro Mucuta, mais conhecido por Maya, médio de 21 anos, internacional A por Angola, é proveniente do Petro Luanda. FOTO Facebook União de Santarém
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A União de Santarém anunciou no final da semana passada as contratações de mais três futebolistas para reforçar o plantel sénior que vai competir na Liga 3 de futebol.

A União de Santarém anunciou no final da semana passada as contratações de mais três futebolistas para reforçar o plantel sénior que vai competir na Liga 3 de futebol. Mauro Mucuta, mais conhecido por Maya, médio de 21 anos, internacional A por Angola, é proveniente do Petro Luanda; Rui Geadas, defesa de 21 anos, natural de Alcanena, jogava no CD Fátima; e Luís Martins, defesa português de 22 anos, internacional sub-15, com passagens pela formação do FC Porto, SC Braga e Gil Vicente chega a Santarém vindo da equipa B dos espanhóis do UD Almería.

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