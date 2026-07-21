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Sociedade | 21-07-2026 21:00

Acusados por poluição e falsificação de documentos em Almeirim, Setúbal e Alcanena

Acusados por poluição e falsificação de documentos em Almeirim, Setúbal e Alcanena
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O Ministério Público acusou dois cidadãos e três empresas por descargas ilegais de resíduos industriais

O Ministério Público acusou dois cidadãos e três sociedades comerciais pela prática de um crime de poluição, em concurso com um crime de falsificação de documentos, além de várias contra‑ordenações ambientais, por factos ocorridos entre 2019 e 2023.

Segundo a acusação, os arguidos, actuando em nome das empresas, eliminaram resíduos e águas residuais industriais sem tratamento e sem licenças, depositando‑os ilegalmente numa herdade na Raposa, no concelho de Almeirim, em armazéns em Setúbal e numa instalação fabril em Alcanena, com o objectivo de evitar custos de processamento.

As descargas e depósitos ilegais provocaram degradação dos solos e dos ecossistemas, afectando fauna, flora e a utilização agrícola dos terrenos.O inquérito foi conduzido pelo Ministério Público do DIAP de Santarém, com a coadjuvação da GNR – Comando Territorial de Santarém e da IGAMAOT.

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