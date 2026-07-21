Alunos condicionais vão ficar em casa por falta de vaga na escola em Azambuja

Duas dezenas de alunos que fazem seis anos entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro vão ter de permanecer mais um ano no pré-escolar por falta de vagas em turmas de primeiro ciclo.

São pelo menos 24 as crianças do concelho de Azambuja que vão ficar mais um ano em casa por falta de vaga na escola pública. Apesar de se tratar de alunos condicionais, ou seja, que completam seis anos entre 16 de Setembro e 31 de Dezembro, a situação que está a gerar descontentamento junto de encarregados de educação que consideram “inaceitável que 24 crianças comecem o seu percurso escolar sem uma vaga garantida”.

“O acesso à educação não pode ser um privilégio, é um direito", lê-se numa nota de descontentamento enviada à redacção de O MIRANTE, onde se pergunta: “afinal o que falhou? Será que não existem professores? Ou será falta de planeamento e respeito por quem aqui vive?”

“As nossas crianças merecem respostas e acima de tudo direito à educação”, referem ainda. Neste caso as 24 crianças concorreram ao Agrupamento de Escolas de Azambuja. O MIRANTE contactou a directora, Madalena Tavares, para a questionar acerca do assunto, mas sem sucesso.

No entanto, por se tratar de crianças em idade condicional, a legislação determina que a alocação destas crianças obedece a regras específicas, sendo uma delas que só avançam para o 1.º ano se sobrarem vagas depois de todas as crianças com idade obrigatória estarem colocadas. Caso não consigam vaga, estas crianças devem permanecer na educação pré-escolar mais um ano.