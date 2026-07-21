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Sociedade | 21-07-2026 18:59

Camião deixa sem iluminação ponte sobre o Tejo na Praia do Ribatejo

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A ponte sobre o rio Tejo que liga Constância Sul a Praia do Ribatejo vai ficar sem iluminação pública nos próximos dias, pois os candeeiros instalados na travessia foram danificados por um veículo pesado.

A ponte sobre o rio Tejo que liga Constância Sul a Praia do Ribatejo vai ficar sem iluminação pública nos próximos dias, pois os candeeiros instalados na travessia foram danificados por um veículo pesado. A informação foi dada na tarde desta terça-feira, 21 de Julho, pela Câmara de Constância.
“Lamentamos a situação e apelamos ao cuidado dos automobilistas ao efectuarem a travessia da ponte, principalmente no período nocturno”, publicou o município nas redes sociais.

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