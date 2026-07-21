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Sociedade | 21-07-2026 11:10

Carro destrói rotunda em Almeirim e ocupantes fogem do local

Carro destrói rotunda em Almeirim e ocupantes fogem do local
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Viatura despistou-se de madrugada na Circular Urbana. Ocupantes abandonaram o automóvel antes da chegada das autoridades. É o segundo acidente em apenas dois dias a causar estragos numa rotunda da cidade.

Um veículo ligeiro de passageiros despistou-se e entrou pela rotunda da Circular Urbana, na madrugada de segunda-feira, 20 de Julho. O acidente ocorreu cerca das 05h16 e os ocupantes fugiram do local, deixando a viatura abandonada no interior da rotunda. O automóvel embateu no separador central quando se aproximava da rotunda, derrubou árvores e acabou imobilizado no espaço ajardinado. Quando os meios de emergência e as autoridades chegaram ao local já não se encontrava ninguém junto ao veículo.
A GNR está a investigar as circunstâncias do despiste e a tentar identificar os ocupantes da viatura. Este é o segundo acidente, em apenas dois dias, a provocar estragos em rotundas de Almeirim. No domingo, 19 de Julho, o condutor de outro veículo ligeiro adormeceu ao volante, perdeu o controlo do automóvel e acabou também imobilizado no interior da rotunda da Rua de Alpiarça.

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