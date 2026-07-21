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Sociedade | 21-07-2026 15:29

Dois homens ficam em prisão preventiva por tráfico de droga em Vila Franca de Xira

preso algemas detido
foto ilustrativa
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PSP apreendeu cocaína, haxixe, óxido nitroso e 1.680 euros numa operação realizada em Vila Franca de Xira. Os dois suspeitos ficaram em prisão preventiva.

A PSP deteve dois homens, de 22 e 33 anos, por tráfico de droga na freguesia de Vila Franca de Xira.
Um dos indivíduos, que já possuía antecedentes pelo mesmo crime, foi abordado pela polícia e tinha na sua posse uma quantia elevada de dinheiro e produto estupefaciente, o que levou as autoridades a suspeitar que mantinha a actividade ilícita pela qual já vinha sendo investigado.
O segundo indivíduo foi interceptado num estabelecimento comercial próximo da sua residência, tendo posteriormente acompanhado as buscas domiciliárias e sido detido fora de flagrante delito.
As buscas domiciliárias resultaram na apreensão de 12 embalagens de cocaína, equivalentes a nove doses individuais; 4,06 doses individuais de haxixe; uma faca de serrilha e duas navalhas com vestígios de haxixe; duas saquetas herméticas com vestígios de haxixe; cinco botijas de óxido nitroso; uma balança de precisão; um moinho; um telemóvel; e 1.680 euros em numerário.
Presentes a primeiro interrogatório judicial, os arguidos ficaram sujeitos à medida de coacção de prisão preventiva.

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