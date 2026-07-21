Extorquiu milhares de euros a jovem através de perfil falso

Um homem que criou um perfil falso numa rede social para enganar e extorquir um jovem ficou sujeito a apresentações periódicas na polícia. O juiz de instrução criminal de Santarém decidiu ainda proibir o arguido de contactar o ofendido e testemunhas. Após o primeiro interrogatório judicial, o juiz entendeu que estas medidas de coacção são suficientes para garantir a continuidade da investigação e prevenir novas condutas. O inquérito prossegue Departamentos de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santarém, com a coadjuvação da Polícia Judiciária.

O arguido foi detido a 13 de Julho, na sequência de mandados emitidos pelo DIAP de Santarém, depois de a investigação concluir que se fez passar por um jovem de 19 anos para ganhar a confiança da vítima. Através desse perfil, estabeleceu conversas frequentes, criou um ambiente de proximidade e convenceu o ofendido a enviar fotografias de natureza íntima, que depois utilizou como instrumento de pressão.

A investigação apurou que o arguido persuadiu o jovem a encontrarem‑se presencialmente e exigiu o envio de 30 euros para facilitar o encontro, quantia que o ofendido transferiu. A partir daí, o esquema tornou‑se mais agressivo, fazendo‑se passar por outras pessoas e entidades, incluindo alegados representantes de instituições públicas. O arguido passou a exigir dinheiro sob ameaça, dizendo que apresentaria queixa às autoridades por alegada partilha de conteúdos pornográficos.

Receando as consequências anunciadas, o ofendido foi cedendo às exigências, entregando ao arguido quantias sucessivas que, no total, ascenderam a cerca de nove mil euros. O Ministério Público considera que o arguido manteve o esquema durante vários meses, aproveitando‑se da vulnerabilidade emocional da vítima e da pressão psicológica criada pelas ameaças.