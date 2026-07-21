Festa motorizada em Santarém termina com 18 detidos e 19 viaturas apreendidas

O fim-de-semana de festa e adrenalina automóvel em Santarém ficou também marcado por detenções, apreensões e dezenas de ilegalidades. A PSP realizou duas operações de grande escala nos dias 17 e 18 de Julho, que resultaram na detenção de 18 pessoas, na apreensão de 19 viaturas e no levantamento de 53 autos de contraordenação rodoviária. As acções policiais decorreram durante a realização do Power Arena, apresentado como o maior festival de desporto motorizado e entretenimento ao vivo em Portugal, que levou milhares de visitantes ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) e movimentou a capital do Ribatejo durante dois dias.

As operações mobilizaram cerca de 130 elementos das várias subunidades do Comando Distrital de Santarém da PSP, com o apoio da Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa. Entre as 53 contraordenações registadas encontram-se 15 por alterações ilegais às características dos veículos, cinco por falta de seguro, seis por ausência de inspecção periódica obrigatória e seis relacionadas com condução com álcool no sangue. Das 18 detenções, sete foram por condução sob o efeito de álcool, quatro por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes e duas para cumprimento de mandados judiciais. Foram ainda detidas três pessoas por posse de arma ilegal, usurpação de funções no exercício de segurança privada e roubo de uma bicicleta. A PSP apreendeu também 57 doses de haxixe, duas doses de cocaína, uma arma proibida e duas armas brancas.