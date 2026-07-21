Festa motorizada em Santarém termina com 18 detidos e 19 viaturas apreendidas
PSP mobilizou cerca de 130 operacionais durante os dois dias do Power Arena, no CNEMA. Operações policiais detectaram dezenas de infracções, condução sob efeito de álcool, tráfico de droga e posse ilegal de armas.
O fim-de-semana de festa e adrenalina automóvel em Santarém ficou também marcado por detenções, apreensões e dezenas de ilegalidades. A PSP realizou duas operações de grande escala nos dias 17 e 18 de Julho, que resultaram na detenção de 18 pessoas, na apreensão de 19 viaturas e no levantamento de 53 autos de contraordenação rodoviária. As acções policiais decorreram durante a realização do Power Arena, apresentado como o maior festival de desporto motorizado e entretenimento ao vivo em Portugal, que levou milhares de visitantes ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) e movimentou a capital do Ribatejo durante dois dias.
As operações mobilizaram cerca de 130 elementos das várias subunidades do Comando Distrital de Santarém da PSP, com o apoio da Divisão de Trânsito do Comando Metropolitano de Lisboa. Entre as 53 contraordenações registadas encontram-se 15 por alterações ilegais às características dos veículos, cinco por falta de seguro, seis por ausência de inspecção periódica obrigatória e seis relacionadas com condução com álcool no sangue. Das 18 detenções, sete foram por condução sob o efeito de álcool, quatro por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de estupefacientes e duas para cumprimento de mandados judiciais. Foram ainda detidas três pessoas por posse de arma ilegal, usurpação de funções no exercício de segurança privada e roubo de uma bicicleta. A PSP apreendeu também 57 doses de haxixe, duas doses de cocaína, uma arma proibida e duas armas brancas.