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Sociedade | 21-07-2026 12:00

Prémio Maria Lamas distinguiu estudos sobre mulheres, género e direitos sociais

Prémio Maria Lamas distinguiu estudos sobre mulheres, género e direitos sociais
Foto: DR
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Dois trabalhos de investigação foram distinguidos pela sua relevância científica e contributo ao aprofundamento de estudos sobre mulheres e género.

O júri do Prémio Maria Lamas para Estudos sobre a Mulher e o Género (PML) deliberou, por unanimidade, atribuir, ex aequo, o Prémio Maria Lamas 2026 a dois trabalhos de investigação que se destacam pela relevância científica e pelo contributo para o aprofundamento dos estudos sobre mulheres e género.

Foram distinguidos os trabalhos "As Mulheres no Processo SAAL (1974-1976). Arquitectas, Técnicas e Moradoras pelo Direito à Habitação", da autoria de Lia Pereira Saraiva Gil Antunes, pelo contributo para a preservação da memória das políticas de habitação inclusivas e socialmente relevantes, no contexto das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril; e "Configurações de Género nas Prisões Femininas: Permanências, Continuidades e Variações", da autoria de Vera Inês Costa da Silva, pelo relevante contributo, nomeadamente de natureza etnográfica, para a continuidade e atualização dos estudos sobre as prisões no feminino.

O júri foi constituído pelo Professor Doutor Miguel Vale de Almeida (ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa), que acompanha esta iniciativa desde a sua primeira edição, pela Professora Doutora Anália Torres (ISCSP – Universidade de Lisboa) e pela Professora Doutora Inês Paulo Brasão (Instituto Politécnico de Leiria / Universidade Aberta), vencedora da primeira edição do Prémio Maria Lamas.

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