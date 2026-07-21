PSP detém três homens em operações rodoviárias em Alverca e Sobralinho

A PSP deteve três homens por condução sob o efeito do álcool e condução sem habilitação legal no concelho de Vila Franca de Xira,

A primeira detenção ocorreu no dia 18 de Julho, na freguesia de Alverca do Ribatejo. Um homem de 36 anos foi interceptado durante uma acção de fiscalização rodoviária e submetido ao teste de alcoolemia, tendo acusado uma taxa de álcool no sangue de 1,24 gramas por litro. Perante o resultado, foi detido pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez.

Ainda no mesmo dia, no Sobralinho, a PSP deteve um homem de 27 anos por condução sem carta. Os agentes mandaram parar um ciclomotor e apuraram que o condutor não possuía qualquer documento que o habilitasse à condução de veículos a motor.

Já no dia 20 de Julho, também no Sobralinho, foi detido outro homem, de 26 anos, pelo mesmo crime. O suspeito conduzia igualmente um ciclomotor e admitiu aos polícias não possuir carta de condução nem qualquer outro título válido para o exercício da condução.

Os três detidos foram libertados e notificados para comparecer no tribunal de Vila Franca de Xira.