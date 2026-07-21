uma parceria com o Jornal Expresso
21/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 21-07-2026 17:20

Santarém: Travessa da Calçada das Figueiras fecha ao trânsito até final de Agosto

Santarém: Travessa da Calçada das Figueiras fecha ao trânsito até final de Agosto
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, vai estar temporariamente interdita à circulação rodoviária de 22 de Julho a 31 de Agosto, devido à empreitada de reabilitação da muralha.

A Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, vai estar temporariamente interdita à circulação rodoviária de 22 de Julho a 31 de Agosto, devido à empreitada de reabilitação da muralha localizada nessa zona. Como alternativa, durante esse período, o trânsito proveniente da Rua Guilherme de Azevedo será desviado pela Rua Serpa Pinto, com saída pela Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário), permitindo o acesso à Rua 31 de Janeiro.
Segundo informou a Câmara de Santarém, no âmbito da empreitada de reabilitação da estrutura da muralha, será necessário proceder a novos trabalhos de instalação das redes de iluminação pública, luminotécnica e telecomunicações, bem como à reconfiguração da bolsa de estacionamento existente na Travessa da Calçada das Figueiras. “Agradecemos a compreensão de todos pelos incómodos temporários, necessários para a melhoria e valorização deste importante património da cidade”, publicou o município.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região