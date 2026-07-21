Santarém: Travessa da Calçada das Figueiras fecha ao trânsito até final de Agosto

A Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, vai estar temporariamente interdita à circulação rodoviária de 22 de Julho a 31 de Agosto, devido à empreitada de reabilitação da muralha.