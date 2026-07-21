Santarém: Travessa da Calçada das Figueiras fecha ao trânsito até final de Agosto
A Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, vai estar temporariamente interdita à circulação rodoviária de 22 de Julho a 31 de Agosto, devido à empreitada de reabilitação da muralha.
A Travessa da Calçada das Figueiras, no centro histórico de Santarém, vai estar temporariamente interdita à circulação rodoviária de 22 de Julho a 31 de Agosto, devido à empreitada de reabilitação da muralha localizada nessa zona. Como alternativa, durante esse período, o trânsito proveniente da Rua Guilherme de Azevedo será desviado pela Rua Serpa Pinto, com saída pela Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário), permitindo o acesso à Rua 31 de Janeiro.
Segundo informou a Câmara de Santarém, no âmbito da empreitada de reabilitação da estrutura da muralha, será necessário proceder a novos trabalhos de instalação das redes de iluminação pública, luminotécnica e telecomunicações, bem como à reconfiguração da bolsa de estacionamento existente na Travessa da Calçada das Figueiras. “Agradecemos a compreensão de todos pelos incómodos temporários, necessários para a melhoria e valorização deste importante património da cidade”, publicou o município.