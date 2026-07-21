Três casais da mesma família da Ribeira de Santarém condenados por tráfico

Três dos seis membros de uma família da Ribeira de Santarém, referenciada por tráfico de droga, foram condenados pelo Tribunal de Santarém a penas de prisão efectiva de seis e quatro anos de prisão, num processo que descreve uma actividade continuada de venda e ocultação de cocaína, heroína e haxixe entre 2024 e 2025. Os restantes três arguidos ficaram com penas suspensas. Os arguidos têm relações de parentesco directo entre pais, filhos e companheiros. Segundo o acórdão, quase todos viviam em grande precariedade económica, sem ocupação profissional nem hábitos de trabalho, beneficiando do Rendimento Social de Inserção. Para os juízes, a actividade criminosa era rudimentar, sem lucros avultados, mas suficientemente organizada para justificar as condenações.

O colectivo de juízes deu como provado que o grupo, composto por três homens e três mulheres com idades entre os 30 e os 53 anos, se dedicava à venda de droga a consumidores e pequenos passadores que os procuravam sobretudo na zona da Ribeira de Santarém, onde todos residiam ou mantinham ligação familiar. A investigação da Esquadra de Investigação Criminal da PSP decorreu durante vários meses e incluiu vigilâncias às residências, deslocações, buscas, revistas e interseção de consumidores, a quem era apreendida a droga acabada de comprar.

O colectivo de juízes considerou provado que, ao longo de 2024 e 2025, realizaram múltiplas vendas de heroína, cocaína e haxixe, em quantidades reduzidas, mas de forma regular. O principal arguido, de 31 anos, que apanhou a pena maior de seis anos de prisão, escondia quantidades significativas de cocaína em vários pontos da Ribeira de Santarém. Segundo o acórdão, este elemento tinha frascos com dezenas de embalagens, sacos enterrados junto a poços e quase 400 gramas de fenacetina, usada para cortar droga. A soma das substâncias apreendidas equivalia a 2.500 doses individuais.

Os restantes membros da família dedicavam-se, sobretudo, a vendas directas de rua, em pequenas quantidades e por valores entre 10 e 20 euros, a consumidores habituais.

O pai e a mãe do principal arguido, com 52 e 53 anos respectivamente, foram condenados a quatro anos de prisão efectiva cada, por tráfico de menor gravidade. Para esta pena contribuiu o facto de já terem condenações pelo mesmo crime, em penas de prisão que estavam suspensas. A companheira do arguido com a maior condenação foi condenada a dois anos de prisão, suspensa por igual período, com regime de prova, enquanto o irmão e a cunhada apanharam, cada um, dois anos e seis meses de prisão, também suspensa por igual período.

Os juízes justificaram a pena de seis anos ao principal arguido com o facto de este deter quantidades e pureza de cocaína compatíveis com o tráfico de maior gravidade e de possuir antecedentes criminais por outros delitos. Quanto aos seus pais, a repetição do crime após penas suspensas anteriores levou o colectivo a concluir que nova suspensão seria uma “injustificada indulgência”. Os restantes arguidos beneficiaram da ausência de antecedentes por tráfico, da inserção familiar e da avaliação de que a ameaça da pena, acompanhada de regime de prova, a elaborar pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que tenha em conta a prevenção e repressão da toxicodependência, é suficiente para os afastar da criminalidade.