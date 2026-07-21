Câmara do Entroncamento corta água e luz a 25 casas. Última hora

Autarquia intensificou na manhã desta terça-feira, 21 de Julho, a operação contra as ocupações ilegais e o abuso no parque habitacional municipal. Há facturas de água e electricidade que não são pagas desde 2019.

A Câmara Municipal do Entroncamento mandou cortar, na manhã desta terça-feira, 21 de Julho, o abastecimento de água e electricidade a 25 habitações municipais. Segundo apurou O MIRANTE, em alguns dos casos as facturas dos consumos não são pagas desde 2019.

A operação representa um novo passo na acção que o executivo liderado por Nelson Cunha está a desenvolver para recuperar o controlo sobre o património habitacional do município e acabar com situações que se arrastam há vários anos. Os trabalhos decorreram com acompanhamento policial, de forma a garantir a segurança dos funcionários e das equipas responsáveis pelos cortes. A intervenção acontece um dia depois de uma retroescavadora da autarquia ter derrubado o telhado de uma casa municipal ocupada ilegalmente por uma família proveniente de Elvas, no Bairro do Ulrich. A habitação foi parcialmente inutilizada para impedir que a ocupação continuasse.

Contactado por O MIRANTE, o autarca deixou claro que o município vai continuar a actuar. “O Entroncamento não é uma cidade de ocupações ilegais e estamos a realizar todos os esforços para que o concelho volte a ser uma referência no Médio Tejo, na região ribatejana e em todo o país”, afirmou.