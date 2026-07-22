uma parceria com o Jornal Expresso
22/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-07-2026 10:00

Constância avança com ampliação do cemitério e requalificação da zona envolvente

Constância avança com ampliação do cemitério e requalificação da zona envolvente
FOTO – Facebook Sérgio Oliveira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O cemitério de Constância vai ganhar mais espaço com as obras em curso, depois de terem sido ultrapassadas as restrições à intervenção na zona.

A Câmara de Constância tem em curso a obra de ampliação do cemitério da vila e o arranjo do largo exterior. Trata-se de um investimento de 200 mil euros, assegurado por um empréstimo bancário.
Tal como O MIRANTE noticiou em Fevereiro deste ano, a intervenção era ambicionada há alguns anos e só foi desbloqueada após ser ultrapassado o entrave burocrático que impedia a ampliação do cemitério de Constância. A zona especial de protecção à Igreja Matriz de Constância foi revista e, com essa decisão da Secretaria de Estado da Cultura, a empreitada pôde finalmente avançar na zona contígua ao templo.
A Secretaria de Estado da Cultura alterou a classificação da Igreja de São Julião, em Constância, de imóvel de interesse público para monumento de interesse público, bem como a respectiva zona especial de protecção. O templo encontrava-se classificado como imóvel de interesse público desde 1954 e dispunha de uma zona especial de proteção, fixada por portaria de 1958, que incluía uma zona non aedificandi, onde não era permitido construir.
Em Janeiro de 2022, a Câmara de Constância aprovou o lançamento de um concurso público para as obras de ampliação do cemitério da vila e de requalificação do espaço público na zona envolvente à antiga escola primária de Constância, situada nas imediações. O projecto, candidatado a fundos comunitários, previa a ampliação do cemitério com mais 168 campas e arranjos exteriores para estacionamento de automóveis com 60 lugares, entre outras intervenções.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região