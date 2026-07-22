Constância avança com ampliação do cemitério e requalificação da zona envolvente

A Câmara de Constância tem em curso a obra de ampliação do cemitério da vila e o arranjo do largo exterior. Trata-se de um investimento de 200 mil euros, assegurado por um empréstimo bancário.

Tal como O MIRANTE noticiou em Fevereiro deste ano, a intervenção era ambicionada há alguns anos e só foi desbloqueada após ser ultrapassado o entrave burocrático que impedia a ampliação do cemitério de Constância. A zona especial de protecção à Igreja Matriz de Constância foi revista e, com essa decisão da Secretaria de Estado da Cultura, a empreitada pôde finalmente avançar na zona contígua ao templo.

A Secretaria de Estado da Cultura alterou a classificação da Igreja de São Julião, em Constância, de imóvel de interesse público para monumento de interesse público, bem como a respectiva zona especial de protecção. O templo encontrava-se classificado como imóvel de interesse público desde 1954 e dispunha de uma zona especial de proteção, fixada por portaria de 1958, que incluía uma zona non aedificandi, onde não era permitido construir.

Em Janeiro de 2022, a Câmara de Constância aprovou o lançamento de um concurso público para as obras de ampliação do cemitério da vila e de requalificação do espaço público na zona envolvente à antiga escola primária de Constância, situada nas imediações. O projecto, candidatado a fundos comunitários, previa a ampliação do cemitério com mais 168 campas e arranjos exteriores para estacionamento de automóveis com 60 lugares, entre outras intervenções.