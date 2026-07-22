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Sociedade | 22-07-2026 17:28

Coruche aprova transmissão em directo das reuniões de câmara

Coruche aprova transmissão em directo das reuniões de câmara
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A primeira reunião do executivo a ser gravada decorreu esta quarta-feira, 22 de Julho, mas as imagens serão apenas disponibilizadas posteriormente na Internet, opção que mereceu críticas da oposição.

A Câmara Municipal de Coruche aprovou, por unanimidade, a transmissão em directo das reuniões públicas do executivo, durante a sessão realizada esta quarta-feira, 22 de Julho.
A reunião foi gravada para posterior publicação ‘online’, naquela que foi a primeira vez que uma sessão do executivo municipal de Coruche foi registada em vídeo. A opção pela divulgação diferida foi, contudo, criticada pelos vereadores da oposição.
Francisco Gaspar, vereador eleito pelo PSD, interpelou a mesa sobre a captação e transmissão das reuniões públicas, recordando que o regulamento prevê que estas possam ser divulgadas em directo ou em diferido, de acordo com a deliberação do órgão.
Também os vereadores do movimento independente Volta Coruche/25, Dionísio Mendes, Filipa Daniel e Osvaldo Ferreira, questionaram se as transmissões seriam realizadas de acordo com o regulamento.
Perante as duas possibilidades de transmissão em diferido ou directo, o presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, abordou a questão da protecção de dados no município, mas concordou, a par dos restantes eleitos, deliberar que as próximas sessões sejam já transmitidas em directo.

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