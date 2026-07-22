Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim lamenta roubos e falta de civismo
Em causa está o roubo de materiais nos cemitérios e a deposição de lixo e resíduos de grandes dimensões fora dos locais adequados.
A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim anunciou nas redes sociais que devido ao roubo contínuo de baldes, regadores, vassouras e pás nos cemitérios da freguesia, não irá adquirir mais nenhum material desse género. A informação foi partilhada no dia 13 de Julho no Facebook.
“A Junta de Freguesia lamenta profundamente ter de tomar esta decisão, que prejudica toda a comunidade devido ao comportamento cívico incorrecto de alguns indivíduos. Contamos com a compreensão e colaboração de todos para manter o espaço limpo e respeitado”, lê-se no edital assinado pelo presidente da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim, Joaquim Miguel Braz Pereira.
A autarquia manifestou também o seu “mais profundo repúdio pelos sucessivos actos de despejo de lixo e resíduos” fora dos locais adequados. “Infelizmente, esta situação tem-se repetido ao longo do tempo. Apesar de existirem contentores e alternativas adequadas para a deposição de resíduos, continuam a ser abandonados móveis, electrodomésticos, entulho e outros materiais, transformando um espaço público numa lixeira ilegal”, lamenta a junta de freguesia.