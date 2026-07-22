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Sociedade | 22-07-2026 18:00

Município oferece ambulância aos Bombeiros de Constância

Município oferece ambulância aos Bombeiros de Constância
FOTO – Facebook Sérgio Oliveira
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A viatura representa um investimento de 70 mil euros assegurado integralmente pelo orçamento do município.

O presidente da Câmara de Constância, Sérgio Oliveira (PS), acompanhado pela Coordenadora Municipal da Protecção Civil, entregou simbolicamente uma nova ambulância à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, na pessoa do presidente da direcção, Adelino Gomes. A viatura representa um investimento de 70 mil euros assegurado integralmente pelo orçamento do município.
Os Bombeiros Voluntários de Constância agradeceram publicamente a oferta do município, referindo que a ambulância representa um importante reforço da capacidade operacional, permitindo uma resposta mais rápida, mais eficaz e mais segura às situações de emergência pré-hospitalar. “É um investimento na segurança da nossa população, um reforço da capacidade de resposta dos nossos bombeiros e um símbolo do compromisso de estarmos sempre prontos, sempre presentes, quando mais precisam de nós”, partilhou a corporação.

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