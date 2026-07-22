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Sociedade | 22-07-2026 13:13

Novo posto da GNR de Aveiras de Cima de 2ME avança para fase de concurso

Novo posto da GNR de Aveiras de Cima de 2ME avança para fase de concurso
Actualmente o posto da GNR de Aveiras de Cima está instalado num edifício de habitação unifamiliar
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Obra há muito aguardada avança para fase de concurso com um preço base superior a dois milhões de euros e um prazo de execução de 600 dias.

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade, na reunião de 21 de Julho, o lançamento do concurso público para a construção do novo posto territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Aveiras de Cima, que está orçado em dois milhões e 33 mil euros (mais IVA) e tem um prazo de execução de 600 dias. O novo posto vai ser construído em terreno cedido pelo município de Azambuja.

O vice-presidente da câmara municipal, António José Matos, que dirigiu a reunião na ausência do presidente que se encontra a gozar de período de férias, afirmou que esta é uma “obra de grande relevância para a segurança e serviço público no concelho” de Azambuja.

Numa declaração de voto, a vereadora do PSD, Margarida Lopes, destacou que sempre defenderam esta obra e sublinhou que os militares da Guarda merecem condições condignas para o exercício das suas funções. “É um investimento importante para Aveiras de Cima e todo o concelho”, disse.

A social-democrata lembrou ainda que este é um processo que se arrasta desde 2020, depois de a Câmara de Azambuja ter assumido o compromisso da cedência de terreno para as novas instalações, bem como a elaboração do projecto. Margarida Lopes considerou que os atrasos se deveram à incapacidade da câmara municipal, governada pelo PS em acordo com a CDU, em cumprir os compromissos assumidos, situação que levou mesmo à caducidade do protocolo inicialmente celebrado.

Actualmente o posto da GNR de Aveiras de Cima está instalado num edifício de habitação unifamiliar que, em tempos, foi a sede da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.

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