Novo posto da GNR de Aveiras de Cima de 2ME avança para fase de concurso

O executivo da Câmara de Azambuja aprovou por unanimidade, na reunião de 21 de Julho, o lançamento do concurso público para a construção do novo posto territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Aveiras de Cima, que está orçado em dois milhões e 33 mil euros (mais IVA) e tem um prazo de execução de 600 dias. O novo posto vai ser construído em terreno cedido pelo município de Azambuja.



O vice-presidente da câmara municipal, António José Matos, que dirigiu a reunião na ausência do presidente que se encontra a gozar de período de férias, afirmou que esta é uma “obra de grande relevância para a segurança e serviço público no concelho” de Azambuja.



Numa declaração de voto, a vereadora do PSD, Margarida Lopes, destacou que sempre defenderam esta obra e sublinhou que os militares da Guarda merecem condições condignas para o exercício das suas funções. “É um investimento importante para Aveiras de Cima e todo o concelho”, disse.



A social-democrata lembrou ainda que este é um processo que se arrasta desde 2020, depois de a Câmara de Azambuja ter assumido o compromisso da cedência de terreno para as novas instalações, bem como a elaboração do projecto. Margarida Lopes considerou que os atrasos se deveram à incapacidade da câmara municipal, governada pelo PS em acordo com a CDU, em cumprir os compromissos assumidos, situação que levou mesmo à caducidade do protocolo inicialmente celebrado.



Actualmente o posto da GNR de Aveiras de Cima está instalado num edifício de habitação unifamiliar que, em tempos, foi a sede da Junta de Freguesia de Aveiras de Cima.