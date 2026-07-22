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Sociedade | 22-07-2026 15:00

Obras avançam na Capela de São Sebastião em Cem Soldos

Obras avançam na Capela de São Sebastião em Cem Soldos
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Cobertura da Capela de São Sebastião, em Cem Soldos, vai ser substituída numa intervenção há muito aguardada pela população. A obra tem um prazo de execução de três meses e pretende travar a degradação de um dos edifícios religiosos e culturais mais emblemáticos da freguesia.

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, acompanhou o arranque dos trabalhos e a assinatura do auto de consignação da empreitada de substituição da cobertura da Capela de São Sebastião, em Cem Soldos. A intervenção dá continuidade à requalificação do Largo do Rossio, já concluída, e pretende reforçar a valorização do património edificado e do espaço público da localidade. As duas obras são financiadas no âmbito do programa Portugal 2030.
Datada de 1631, a Capela de São Sebastião terá sido mandada construir e oferecida à população de Cem Soldos pelo Convento de Cristo. No livro Contributos para a História da Freguesia de Madalena, publicado em 1997, Manuel Mota defende que o templo tem direito a honras de igreja, por ali existir, desde 1597, uma confraria ligada à Confraria de Roma. Para além da sua importância patrimonial e religiosa, associada também à peculiar Festa das Cruzes, a capela mantém uma forte ligação à vida cultural da aldeia. O espaço tem acolhido ao longo dos anos concertos e iniciativas musicais, nomeadamente integrados no Festival Bons Sons. Devido às obras, o interior da capela não será utilizado na edição deste ano do festival, mantendo-se, no entanto, o adro como um dos palcos do evento.

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