Ourém encomenda estratégia de saúde para enfrentar falhas no acesso aos cuidados

A Câmara de Ourém vai avançar com uma Estratégia Municipal de Saúde numa altura em que o concelho continua a enfrentar dificuldades no acesso aos cuidados primários. A elaboração do documento foi adjudicada à BIZFUTURE Services, Lda., na reunião de 20 de Julho, e terá um prazo de execução de 12 meses. O estudo deverá traçar um retrato actualizado da saúde no concelho, identificar necessidades, definir prioridades e apontar os investimentos, os locais e as soluções mais adequadas. O trabalho será acompanhado pelo município, que validará as várias fases.

A decisão surge num território onde a falta de médicos de família continua a afectar milhares de residentes. O MIRANTE noticiou que, em Julho de 2025, existiam quase 18 mil utentes sem médico de família atribuído, apesar das medidas lançadas pela autarquia. Entre essas respostas está o projecto “Bata Branca”, financiado pelo município em articulação com os serviços de saúde e a Santa Casa da Misericórdia de Fátima-Ourém. Só em 2025 foram realizadas cerca de 15.500 consultas e, até final de Novembro, o Centro de Saúde de Ourém assegurou 3.500 teleconsultas. O concelho abriu também seis Balcões SNS 24 e reforçou o atendimento nas extensões de saúde, garantindo presença médica pelo menos uma vez por semana.

Ourém continua a reclamar mais médicos e enfermeiros, a requalificação do centro de saúde e o regresso de um Serviço de Atendimento Permanente. Luís Miguel Albuquerque considera que a estratégia dará ao município uma base técnica para decidir onde investir e exigir respostas duradouras. Depois de anos a gerir soluções de recurso, a autarquia procura agora um rumo para um problema longe de estar resolvido.