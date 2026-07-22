uma parceria com o Jornal Expresso
22/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Sociedade | 22-07-2026 07:00

Tomar reforça vigilância contra incêndios com apoio de três freguesias

Tomar reforça vigilância contra incêndios com apoio de três freguesias
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Protocolos assinados com São João Baptista e Santa Maria dos Olivais, Madalena e Beselga e Junceira prevêem patrulhamento móvel nos dias de maior risco e manutenção de meios de primeira intervenção.

A Câmara Municipal de Tomar assinou, a 20 de Julho, protocolos de colaboração com três freguesias para reforçar a vigilância e a capacidade de primeira intervenção durante o período de maior perigo de incêndio rural. Os acordos envolvem as uniões de freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais e de Madalena e Beselga, além da Junta de Freguesia da Junceira, e integram-se no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.
As autarquias locais ficam responsáveis por assegurar acções de vigilância móvel nos dias em que o risco de incêndio seja mais elevado e por manter operacionais os kits de primeira intervenção disponibilizados pelo município. A Câmara de Tomar compromete-se, por sua vez, a garantir combustível, formação dos operacionais, acompanhamento técnico e manutenção dos equipamentos. O município destaca a importância da proximidade das juntas de freguesia ao território, considerando que o conhecimento local pode contribuir para uma detecção mais rápida de ocorrências e para uma resposta imediata em situações de maior risco. A iniciativa integra a estratégia municipal de protecção civil, que aposta na prevenção, na cooperação entre entidades e no reforço dos meios locais para proteger populações, floresta e património.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1779
    15-07-2026
    Capa Vale Tejo
    15-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região