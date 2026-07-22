Tomar reforça vigilância contra incêndios com apoio de três freguesias

A Câmara Municipal de Tomar assinou, a 20 de Julho, protocolos de colaboração com três freguesias para reforçar a vigilância e a capacidade de primeira intervenção durante o período de maior perigo de incêndio rural. Os acordos envolvem as uniões de freguesias de São João Baptista e Santa Maria dos Olivais e de Madalena e Beselga, além da Junta de Freguesia da Junceira, e integram-se no Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais.

As autarquias locais ficam responsáveis por assegurar acções de vigilância móvel nos dias em que o risco de incêndio seja mais elevado e por manter operacionais os kits de primeira intervenção disponibilizados pelo município. A Câmara de Tomar compromete-se, por sua vez, a garantir combustível, formação dos operacionais, acompanhamento técnico e manutenção dos equipamentos. O município destaca a importância da proximidade das juntas de freguesia ao território, considerando que o conhecimento local pode contribuir para uma detecção mais rápida de ocorrências e para uma resposta imediata em situações de maior risco. A iniciativa integra a estratégia municipal de protecção civil, que aposta na prevenção, na cooperação entre entidades e no reforço dos meios locais para proteger populações, floresta e património.