Unidade móvel leva prevenção contra o calor às ruas de Salvaterra de Magos

A Unidade de Saúde Pública da Unidade Local de Saúde da Lezíria deu início ao projecto “Calor Seguro na Lezíria”, levando uma unidade móvel a vários pontos do concelho de Salvaterra de Magos para alertar a população para os riscos associados às temperaturas elevadas. A primeira intervenção realizou-se a 16 de Julho e passou por Escaroupim, pelo Parque de Merendas da Praia Doce e pelas unidades de Saúde Familiar Rainha do Tejo e Falcão Real. A equipa contactou com cerca de meia centena de pessoas, transmitindo recomendações sobre hidratação, proteção contra a exposição solar excessiva e identificação dos principais sinais de alerta provocados pelo calor.

A acção incluiu ainda a distribuição e afixação de materiais informativos e infografias da Direção-Geral da Saúde em espaços públicos e instituições do concelho, procurando garantir que a população tem acesso a informação credível e facilmente compreensível durante os meses mais quentes do ano. Participaram nesta primeira deslocação as enfermeiras Vanessa Domingos, Guida Galvão e Ana Maria Antunes Silva, da Unidade de Saúde Pública da ULS Lezíria.

O projecto está integrado no Plano Local de Preparação e Resposta Sazonal em Saúde e pretende reforçar a literacia em saúde e prevenir problemas provocados pelas altas temperaturas, sobretudo entre as pessoas mais vulneráveis. A unidade móvel vai continuar a percorrer os concelhos abrangidos pela ULS Lezíria durante Julho e Agosto.