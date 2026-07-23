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Sociedade | 23-07-2026 10:37

Câmara de Santarém abre concurso para contratar pessoal

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Concurso para contratação de dezanove profissionais está aberto até 5 de Agosto e há vagas para canalizadores, pedreiro, assistentes técnicos e operacionais e técnicos superiores de várias especialidades.

A Câmara de Santarém abriu concurso para contratação de profissionais de diversas áreas de actividade. A autarquia pretende recrutar 10 assistentes operacionais (serviços gerais); um pedreiro; dois canalizadores; um operador de máquinas; um assistente técnico na área do Ambiente; um assistente técnico desenhador/medidor/orçamentista; um especialista de Sistemas e Tecnologias de Informação; um técnico superior de Nutrição; e um técnico superior de Programação Cultural.
As candidaturas podem ser entregues de 23 de Julho a 5 de Agosto e devem ser submetidas através da Plataforma de Recrutamento, disponível em https://recrutamento.cm-santarem.pt/, não sendo admitidas candidaturas via e-mail ou em formato papel. Para mais informações, os interessados podem contactar a Divisão de Gestão de Pessoas e Promoção Socioprofissional do município, durante o horário de expediente, das 9h00 às 15h00, ou através do endereço de e-mail: rhconcursos@cm-santarem.pt .
“A capacidade de resposta dos serviços municipais é hoje um factor crítico para a afirmação do município enquanto entidade próxima, eficaz e orientada para os cidadãos. Num contexto marcado por exigências crescentes ao nível da qualidade do serviço público, da transparência na actuação administrativa e da capacidade de concretização das políticas públicas locais, torna‑se necessário assegurar que a organização dispõe dos meios humanos adequados ao cumprimento da sua missão”, sustenta a proposta assinada pelo vereador Pedro Gouveia que foi aprovada em reunião de câmara.

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