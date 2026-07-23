Duas novas médicas reforçam cuidados de saúde em Caxarias e Olival

Duas novas médicas foram colocadas nos polos de Caxarias e Olival da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Ourém. Maria de Fátima Castro e Joana Maria Goucha foram recebidas na tarde de terça-feira, 21 de Julho, pelo presidente da Câmara de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, e por uma comitiva da Unidade Local de Saúde da Região de Leiria. A visita contou com a presença do presidente do conselho de administração da ULS da Região de Leiria, Manuel Carvalho, e do chefe do serviço municipal de Acção Social e Saúde, António Castanheira. A chegada das duas profissionais é encarada como uma resposta importante para as populações de Caxarias e Olival, num território que enfrenta há vários anos dificuldades na fixação de médicos de família.

A deslocação serviu também para destacar o investimento realizado nas instalações das duas unidades. Em Olival, a antiga escola básica foi transformada num espaço de saúde com melhores condições de atendimento. Em Caxarias foi construída uma nova unidade para substituir as anteriores instalações, consideradas desadequadas e com limitações ao nível do acesso e acolhimento dos utentes. O município defende que a modernização dos equipamentos de saúde pode contribuir para tornar o concelho mais atractivo para os profissionais. A autarquia dispõe igualmente de um regulamento de incentivos à fixação de médicos de Medicina Geral e Familiar, que prevê apoios para despesas com habitação, serviços essenciais e deslocações.