Não vai faltar acompanhamento ao projecto Viva Mundo em Santarém

A Assembleia Municipal de Santarém aprovou, por unanimidade, a criação, no seu seio, de uma comissão de acompanhamento dedicada ao projecto do parque temático Viva Mundo, previsto para os arredores da cidade, considerando tratar-se de um investimento estruturante para o desenvolvimento do concelho.

Segundo a proposta apresentada pela bancada do PSD, o grupo de trabalho deve integrar um representante de cada força política com assento na assembleia municipal, tendo como objectivo acompanhar a evolução do projecto, solicitar informação periódica à Câmara de Santarém, promover audições sempre que necessário e apresentar relatórios regulares ao plenário.

Para os proponentes, a dimensão do empreendimento e o impacto esperado na economia, no emprego, no turismo e na atractividade do território justificam um acompanhamento político e institucional permanente por parte do órgão deliberativo. A comissão vai estar em funções durante o período de implementação do projecto, reunindo de três em três meses ou sempre que a evolução do investimento o justifique.

O Viva Mundo foi apresentado no mês passado em Santarém como o primeiro parque temático do mundo dedicado ao futebol, tendo a inauguração sido anunciada para 29 de Abril de 2030, a tempo do próximo Mundial de Futebol, que vai ter Portugal como um dos países organizadores. O investimento estimado é na ordem dos 450 milhões de euros.

Conselho estratégico e conselho consultivo também na calha

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou também na assembleia municipal a criação de um conselho estratégico composto pelos vereadores com funções executivas, pelos directores de departamento do município e por mais dois ou três técnicos superiores da autarquia, para além de um conjunto de entidades, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.

Está também prevista a criação de um conselho consultivo envolvendo instituições como a Infraestruturas de Portugal e a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outras. “Vamos querer ouvir, falar e discutir para preparar este território para este processo de transformação que é factual”, referiu João Leite na última sessão da assembleia municipal, realizada em Amiais de Baixo.