Não vai faltar acompanhamento ao projecto Viva Mundo em Santarém
A Assembleia Municipal de Santarém decidiu formar uma comissão de acompanhamento do processo relativo à construção de um mega parque temático ligado ao futebol no concelho. Município vai também criar um conselho estratégico e um conselho consultivo.
A Assembleia Municipal de Santarém aprovou, por unanimidade, a criação, no seu seio, de uma comissão de acompanhamento dedicada ao projecto do parque temático Viva Mundo, previsto para os arredores da cidade, considerando tratar-se de um investimento estruturante para o desenvolvimento do concelho.
Segundo a proposta apresentada pela bancada do PSD, o grupo de trabalho deve integrar um representante de cada força política com assento na assembleia municipal, tendo como objectivo acompanhar a evolução do projecto, solicitar informação periódica à Câmara de Santarém, promover audições sempre que necessário e apresentar relatórios regulares ao plenário.
Para os proponentes, a dimensão do empreendimento e o impacto esperado na economia, no emprego, no turismo e na atractividade do território justificam um acompanhamento político e institucional permanente por parte do órgão deliberativo. A comissão vai estar em funções durante o período de implementação do projecto, reunindo de três em três meses ou sempre que a evolução do investimento o justifique.
O Viva Mundo foi apresentado no mês passado em Santarém como o primeiro parque temático do mundo dedicado ao futebol, tendo a inauguração sido anunciada para 29 de Abril de 2030, a tempo do próximo Mundial de Futebol, que vai ter Portugal como um dos países organizadores. O investimento estimado é na ordem dos 450 milhões de euros.
Conselho estratégico e conselho consultivo também na calha
O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou também na assembleia municipal a criação de um conselho estratégico composto pelos vereadores com funções executivas, pelos directores de departamento do município e por mais dois ou três técnicos superiores da autarquia, para além de um conjunto de entidades, como a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo.
Está também prevista a criação de um conselho consultivo envolvendo instituições como a Infraestruturas de Portugal e a Agência Portuguesa do Ambiente, entre outras. “Vamos querer ouvir, falar e discutir para preparar este território para este processo de transformação que é factual”, referiu João Leite na última sessão da assembleia municipal, realizada em Amiais de Baixo.
Igreja arrenda os terrenos
Se as intenções dos promotores se cumprirem, o parque temático vai nascer numa área com cerca de 80 hectares, cedido pela Paróquia de Marvila, junto à EN362, entre a rotunda da Font Salem e a zona do Gualdim. Está prevista uma renda anual inicial na ordem dos 120 mil euros. Os terrenos estão classificados como solo rústico, não tendo aptidão para construção. Para ultrapassar esse obstáculo, o executivo da Câmara de Santarém aprovou, no dia de 12 de Junho, o início do procedimento para a elaboração do Plano de Pormenor da Quinta de Santo António, na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém, onde se prevê implantar o empreendimento.