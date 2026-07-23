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Sociedade | 23-07-2026 15:04

Requalificação da Estrada do Banco de Portugal condiciona trânsito até 31 de Julho

Requalificação da Estrada do Banco de Portugal condiciona trânsito até 31 de Julho
Foto: CM Alenquer
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Estrada do Banco de Portugal vai ter a circulação condicionada até 31 de Julho devido a obras de reparação do pavimento.

A circulação rodoviária na Estrada do Banco de Portugal, no concelho de Alenquer, está condicionada nos dois sentidos entre os dias 22 e 31 de Julho, devido a uma intervenção de reparação do pavimento promovida pelo município.
Os trabalhos decorrem diariamente entre as 7h00 e as 13h00.
Segundo a autarquia, a empreitada é integralmente assegurada pelo município e representa um investimento na manutenção do espaço público e na melhoria das condições de circulação para os utilizadores desta via.
A câmara apela à compreensão dos condutores para os constrangimentos temporários, recomendando a utilização de percursos alternativos e o cumprimento da sinalização instalada, bem como das indicações das autoridades presentes no local.

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