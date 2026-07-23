Requalificação da Estrada do Banco de Portugal condiciona trânsito até 31 de Julho

A circulação rodoviária na Estrada do Banco de Portugal, no concelho de Alenquer, está condicionada nos dois sentidos entre os dias 22 e 31 de Julho, devido a uma intervenção de reparação do pavimento promovida pelo município.

Os trabalhos decorrem diariamente entre as 7h00 e as 13h00.

Segundo a autarquia, a empreitada é integralmente assegurada pelo município e representa um investimento na manutenção do espaço público e na melhoria das condições de circulação para os utilizadores desta via.

A câmara apela à compreensão dos condutores para os constrangimentos temporários, recomendando a utilização de percursos alternativos e o cumprimento da sinalização instalada, bem como das indicações das autoridades presentes no local.