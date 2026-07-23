Viagem de Estudo de Constância visita Espanha e França

A Viagem de Estudo 2026 organizada pela Câmara de Constância, que tem como destinatários jovens estudantes do concelho que finalizaram o 12º ano, vai este ano passar por Madrid, Barcelona, Carcassonne, Urrugne, Bilbao e Salamanca. A excursão em autocarro decorre de 23 de Julho a 2 de Agosto.

A cidade de Madrid e o Estádio Santiago de Barnabéu, o Parque Warner, Barcelona, o Parque Güell, Carcassonne com visita ao castelo e ao canal do Midi, Urrugne, o Museu Guggenheim em Bilbao e a visita a Salamanca – cidade Património Mundial /UNESCO, são os múltiplos locais que integram o roteiro da Viagem de Estudo 2026.

Com a organização da viagem de estudo, que vai no seu décimo quarto ano consecutivo, a Câmara de Constância procura incentivar os jovens estudantes a dedicarem-se às suas obrigações escolares durante o ano lectivo, reconhecendo, no final, o trabalho e o empenho daqueles que obtiveram o sucesso que lhes permitiu completar o 12º ano de escolaridade.

A viagem tem uma forte componente pedagógica e formativa, possibilitando aos estudantes o contacto próximo com outros povos e outras culturas e reforçando assim os seus valores de cidadania.