Arruda dos Vinhos de luto pela morte do baterista Hugo "Vicky" Marques

O baterista Hugo Marques, conhecido no meio artístico como Vicky Marques, que trabalhou com gerações de músicos de expressões que vão da pop ao jazz, à música alternativa e ao fado, morreu quinta-feira, aos 51 anos.

Com uma carreira de mais de três décadas, Vicky Marques acompanhou músicos como Mariza, Carminho, Maria João e Mário Laginha, Carlos Zíngaro, Ivan Lins e John Stubblefield, ao vivo ou em estúdio, aparecendo em álbuns de Ana Moura, Mafalda Veiga e João Pedro Pais, Yuri Daniel, Paulo Gonzo, José Peixoto e Miguel Amado, entre outros.

Foi fundador da Start-Up Cultural de Arruda dos Vinhos, onde residia. A Junta de Freguesia de Arruda dos Vinhos já lamentou, através das redes sociais, a morte do músico sublinhando que deixa um “vazio tanto a nível cultural, como na comunidade”.

A autarquia destaca ainda a sua presença em eventos culturais e artísticos no concelho e a homenagem feita ao músico em Janeiro deste ano, quando uma sala da incubadora ganhou o nome Estúdio Hugo 'Vicky' Marques, tendo em conta o seu contributo para o projecto e para a freguesia.

O presidente da Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos, Carlos Alves, também lamentou a morte do músico através das redes sociais onde destacou que “Vicky” sempre ajudou a concretizar ideias e projetos e a acompanhar outros em Arruda dos Vinhos. “Sempre lhe conheci disponibilidade e reconheci a simplicidade, humildade e vontade de aprender que são inspiração para mim a que se lhe juntava o talento dos maiores. Tudo somado dava um grande, um enormissimo ser humano. O Vicky não partiu porque ficará sempre em todos nós”, escreveu o autarca.

Vicky Marques criou a sua primeira bateria improvisada com objetos domésticos, aos oito anos, e começou a ter aulas de bateria aos 12 com o professor Francisco Furtado.

Um ano mais tarde fazia a sua primeira atuação em público, no Teatro Gil Vicente, em Cascais e, aos 13 anos, ingressou na primeira banda, Alla Breve, tocando em bailes e festas um pouco por todo o país.

Foi no circuito de bares, aos 17 anos, com a banda SG's (uma das principais bandas desse circuito nos anos 90, em Lisboa) que iniciou os seus contactos com artistas do universo pop. Desde então, tocou e gravou com os principais artistas portugueses da pop, do rock, jazz, da música alternativa e de inspiração tradicional, e também com solistas internacionais, sobretudo da área do jazz.

Em 2008 gravou um DVD tutorial “Vicky – Elementos”, da edição Séries de Música da Dread Monkey, e em 2011 criou o concerto “Estou de Viagem”, com Carmo Stichini, baseado em histórias de viagens.

Com Mariza, atuou em mais de 400 concertos nos quatro continentes. Entre os muitos músicos com quem trabalhou contam-se também Philip Hamilton, Greeg Kofi Brown, Paulo de Carvalho, Pedro Joia, Mário Delgado, o quinteto de Nuno Allan Rita Guerra, Gil do Carmo, Tim Tim por Tim Tum (Drum Ensamble com José Salgueiro, Alexandre Frazão e Marco Franco), Rui Júnior e O ó Que Som Tem?, Pedro Madaleno, Lucas Froehlich, João Moreira, o trio de Filipe Raposo Trio (com Carlos Bica e Yuri Daniel), Gota (João Barbosa, Pedro Pires e Guilherme Marinho) e Matt Geraghty, para mencionar alguns.

No sábado está marcada uma missa em Santana da Carnota, no concelho de Alenquer, pelas 09:15, de acordo com a funerária. O funeral realiza-se pelas 10h30 de sábado, saindo o corpo pelas 12h00 para o Crematório de Casal de Cambra.

