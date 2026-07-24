Chamusca prepara solução para loteamentos pendentes em várias localidades

A falta de habitação e os loteamentos municipais por regularizar voltaram à discussão na Câmara da Chamusca. O presidente do município, Nuno Mira, reconheceu que existem processos pendentes em várias localidades, incluindo o Pinheiro Grande e a Parreira, mas avisou que não haverá solução este ano. “Os lotes foram vendidos. Tal como o loteamento da Parreira, é outro assunto por resolver. Precisamos de verbas para isso”, afirmou. Nuno Mira justificou que as intempéries prejudicaram a regularização de várias situações e que o município está concentrado na conclusão das piscinas e na requalificação da escola secundária, por exemplo.

O problema arrasta-se há anos e é apontado como um entrave à fixação de população. Bruno Oliveira, antigo presidente da Junta da Parreira e Chouto, já tinha alertado que existem terrenos municipais e pessoas interessadas em construir, mas os lotes continuam indisponíveis. “Temos terrenos para construção, as pessoas querem vir para cá, mas não podem construir”, lamentou, recordando que desde 2014 pressionava a câmara para disponibilizar os lotes. As justificações foram mudando entre falta de regulamento, ausência de cabimento para infra-estruturas e limitações orçamentais.

Bruno Oliveira considera que a demora agravou o despovoamento numa freguesia que perdeu cerca de 15% da população em dez anos. A proximidade a Almeirim poderia ter atraído moradores, mas a falta de habitação, transportes e equipamentos, como uma creche, continua a empurrar famílias para Almeirim e Alpiarça.