Cheiro a haxixe levou PSP a deter suspeito de tráfico em Alverca

PSP apreendeu mais de 70 doses de haxixe e deteve um homem de 33 anos numa operação realizada em Alverca do Ribatejo.

Um homem de 33 anos foi detido pela PSP, no dia 18 de Julho, em Alverca do Ribatejo, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma acção de policiamento preventivo.

Segundo a PSP, os agentes abordaram dois indivíduos depois de se ter tornado perceptível um forte odor característico a haxixe quando passaram junto dos polícias. Questionado, um dos homens admitiu transportar produto ilícito na sua bolsa.

Na sequência de uma revista sumária, os agentes encontraram na posse do suspeito uma embalagem com um produto suspeito de ser estupefaciente, uma navalha e 70 euros em numerário.

Perante a urgência e o perigo de ocultação de prova, a PSP realizou uma busca domiciliária à residência do detido.

Da operação resultou a apreensão de 36,74 gramas de haxixe, equivalentes a 73,48 doses individuais, 70 euros em numerário, uma navalha, um grinder, uma máquina manual de produzir cigarros, um x-acto, uma caixa com vestígios de produto estupefaciente e um saco hermético também com vestígios de droga.