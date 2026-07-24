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Sociedade | 24-07-2026 11:22

Detido por abusar sexualmente do sobrinho de 5 anos no Entroncamento

Detido por abusar sexualmente do sobrinho de 5 anos no Entroncamento
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Homem de 41 anos ficou prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial. Em causa está um crime de abuso sexual de crianças ocorrido no final de 2025 e no início deste ano.

Um homem de 41 anos foi detido no Entroncamento por suspeita de abuso sexual contra um sobrinho de 5 anos e ficou em prisão preventiva após primeiro interrogatório judicial, anunciou a Polícia Judiciária (PJ). Numa nota, a polícia de investigação criminal indicou que em causa está um crime de abuso sexual de crianças ocorrido naquela cidade do distrito de Santarém no final de 2025 e no início deste ano, “tendo o suspeito aproveitado a ligação familiar”. “Após a denúncia dos factos às autoridades policiais, as diligências imediatamente desenvolvidas permitiram a recolha de relevante acervo probatório, culminando na emissão de mandado de detenção”, referiu a PJ. A detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria.

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