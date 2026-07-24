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Sociedade | 24-07-2026 13:21

Detido por tráfico de droga após fiscalização da PSP em Vila Franca de Xira

psp foto ilustrativa
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Um homem de 24 anos foi detido pela PSP por suspeitas de tráfico de droga, após uma fiscalização rodoviária que levou à apreensão de haxixe.

Um homem de 24 anos foi detido pela PSP no concelho de Vila Franca de Xira, no dia 17 de Julho, por suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes.
Quando a polícia fiscalizou a viatura do suspeito, deu conta do nervosismo do condutor e viu película transparente na consola central. Questionado sobre se tinha na sua posse algum produto ilícito, o suspeito entregou voluntariamente um saco de plástico com um produto suspeito de ser droga.
Com autorização formal do detido, os polícias realizaram uma busca ao quarto onde residia.
Da operação resultou a apreensão de 32,89 gramas de haxixe, equivalentes a 65,78 doses individuais, um tabuleiro utilizado para o corte do produto estupefaciente, uma balança e um canivete com vestígios de droga.
Depois de presente a tribunal, o indivíduo ficou sujeito à medida de coacção de termo de identidade e residência.

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