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Sociedade | 24-07-2026 14:30

Fardos de palha junto a estacionamento preocupam moradora de Riachos

Fardos de palha junto a estacionamento preocupam moradora de Riachos
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Moradora de Riachos alerta para o risco de incêndio provocado pela colocação de fardos de palha junto a um parque de estacionamento, numa das ruas por onde vai passar o desfile da Bênção do Gado. A residente teme que uma simples beata possa originar um fogo.

Uma moradora de Riachos alerta para o risco de incêndio provocado pela colocação de fardos de palha junto a um parque de estacionamento, numa das ruas por onde vai passar o desfile da Festa da Bênção do Gado. A residente teme que uma simples beata lançada para o chão possa provocar um fogo e questiona quem assumirá responsabilidades caso aconteça algum acidente. “Se uma beata for lançada para um destes fardos de palha, quem é que se vai responsabilizar?”, questiona a moradora, que considera “muito errada” a decisão de colocar materiais facilmente inflamáveis tão perto dos automóveis.
Segundo explica, nos anos anteriores os fardos de palha também faziam parte da ornamentação das ruas por onde passa o desfile, mas naquele local concreto ainda não existia o actual parque de estacionamento. A alteração das condições, defende, deveria ter levado a organização e as entidades responsáveis a reforçarem as medidas de prevenção. A residente afirma que já transmitiu a preocupação ao presidente da Junta de Freguesia de Riachos, que lhe terá respondido que a colocação dos fardos de palha naquele espaço não representava qualquer problema. Uma resposta que não descansou a moradora, sobretudo numa altura do ano marcada pelas temperaturas elevadas e pelo risco acrescido de incêndio.
A Festa da Bênção do Gado começa esta sexta-feira, 24 de Julho, e prolonga-se até 3 de Agosto, levando milhares de pessoas às ruas de Riachos para participar num dos maiores acontecimentos culturais e religiosos da freguesia.

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