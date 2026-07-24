Médica do Hospital Vila Franca de Xira morre em acidente de mota em Espanha

A médica Rita Rebelo, especialista em Otorrinolaringologia da Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo (ULSET), que exercia funções no Hospital Vila Franca de Xira, morreu na quarta-feira, 22 de Julho, na sequência de um acidente de viação ocorrido na ilha espanhola de Formentera. Na mesma colisão perdeu também a vida Teresa Pinheiro, médica interna de Neurocirurgia da Unidade Local de Saúde São José, em Lisboa.

As duas médicas integravam um grupo de seis amigas que se deslocou ao arquipélago das Baleares para celebrar o final de uma etapa da formação médica. Enquanto quatro seguiram de automóvel, Rita Rebelo e Teresa Pinheiro optaram por alugar uma mota para percorrer a ilha.

O acidente ocorreu cerca das 11h20, na estrada que liga La Savina a Es Pujols, junto ao Parque Natural de Ses Salines. Por motivos que estão ainda a ser apurados pela Guardia Civil espanhola, a mota em que seguiam colidiu com um táxi.

Uma das médicas morreu no local. A outra entrou em paragem cardiorrespiratória e foi assistida pelas equipas de emergência, que realizaram manobras de reanimação, sem sucesso. O óbito acabaria por ser declarado ainda no local do acidente.

A morte de Rita Rebelo foi confirmada pela Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo, que manifestou "profunda tristeza e consternação" pelo falecimento da médica especialista, apresentando condolências à família, amigos e colegas. Também a Ordem dos Médicos confirmou a morte das duas profissionais de saúde e lamentou a perda de duas jovens médicas que tinham recentemente concluído uma importante etapa das suas carreiras.

Os corpos permanecem em Espanha, onde serão submetidos a autópsia, enquanto decorrem as diligências da investigação às circunstâncias do acidente. Os serviços consulares portugueses estão a acompanhar o processo e a prestar apoio às famílias das vítimas.